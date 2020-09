Tribunale di Napoli, impiegato positivo al virus: tamponi a tutti, comunicato l’esito (Di giovedì 10 settembre 2020) Napoli. Sono risultati negativi tutti i tamponi effettuati al Tribunale di Napoli, dopo che un dipendente dell’ufficio esecuzione è risultato contagiato. A darne notizia è Il Mattino. Tribunale di Napoli, impiegato positivo al virus: negativi i tamponi dei dipendenti Oltre 40 i tamponi eseguiti, tutti con esito negativo. Al momento restano a casa, in quarantena … L'articolo Tribunale di Napoli, impiegato positivo al virus: tamponi a tutti, comunicato l’esito Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia

