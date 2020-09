Tribunale brevetti, bene Milano candidata ma deleghe «a tempo» a Parigi e Berlino (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Italia ha presentato la candidatura di Milano ad ospitare la terza Corte centrale per le cause brevettuali dell’industria farmaceutica. Partita aperta con Parigi e Amsterdam. Ma approvata anche la provvisoria ridistribuzione delle competenze della sede di Londra tra Parigi e Monaco per provare a partire nel 2021 Leggi su ilsole24ore

massimosideri : Il primo brevetto? Quello del Brunelleschi (una chiatta per il trasporto del marmo, 1421). La prima legislazione? Q… - msgelmini : L’assegnazione a #Milano del Tribunale unificato dei Brevetti avrebbe un importante risvolto economico per la Lomba… - matteosalvinimi : Finalmente una buona notizia per Milano, nonostante il tempo perso da Pd e M5S: il progetto di Tribunale europeo de… - C8n3glMndFkbVdE : RT @msgelmini: L’assegnazione a #Milano del Tribunale unificato dei Brevetti avrebbe un importante risvolto economico per la Lombardia e pe… - llllllllll20045 : RT @msgelmini: L’assegnazione a #Milano del Tribunale unificato dei Brevetti avrebbe un importante risvolto economico per la Lombardia e pe… -

Roma, 10 set 18:18 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, esprime soddisfazione per i risultati della riunione odierna del comitato preparatorio (PrepComm) del Tribunale unificato ...

