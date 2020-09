Tre ricette (sostenibili e no waste) da preparare con gli scarti delle verdure (Di giovedì 10 settembre 2020) (Foto: Getty Images)La salvaguardia del pianeta passa (anche) dalle foglie delle carote e dal pane raffermo. Cucinare usando gli scarti e gli avanzi è un modo, a portata di mano, per vivere in modo più sostenibile: la produzione del cibo, infatti, come tutte le attività umane ha un impatto ambientale. Evitare di sperperare inutilmente è un primo passo per ridurlo, come spiega il libro del Cucchiaio d’Argento Non sprecare in cucina (19 euro), disponibile dal 10 settembre. Il volume, con la prefazione di Andrea Segrè (professore di Politica agraria internazionale e comparata all’Università di Bologna e fondatore di Last Minute Market), suggerisce tanti piccoli gesti quotidiani che, sommati, possono fare la differenza in termini di sostenibilità. Dalla conservazione dei cibi ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Tre ricette Tre ricette (sostenibili e no waste) da preparare con gli scarti delle verdure Wired.it Conte: dati economici positivi, l'Italia ce la farà

Roma, 10 set. (askanews) - "A oggi, l'Italia ha dato una grande prova di fiducia e di resilienza. Siamo riusciti a contenere il contagio e a far registrare una caduta del pil che è di poco superiore a ...

Bisque di gamberi: i trucchi per non sbagliare

Ideale per insaporire primi e piatti a base di pesce, la bisque di gamberi è una delle preparazioni base della cucina mutuata dalla tradizione francese. E' un brodo altamente concentrato, che deve la ...

