Tre coppie italiane al Torneo di Vilnius

Vilnius, LITUANIA,- Dopo la conclusione del Torneo di Montepellier, è alle porte un nuovo appuntamento per le coppie azzurre di beach volley. Da domani venerdì 11 a domenica 13 settembre infatti, è in

falsegoddess_ : Clexa, SwanQueen e la new entry delle ****** le tre coppie peggiori che non riuscite a superare - maetamary : tre tipi di coppie di fidanzatini - ApolideL : Dal 14 Settembre al max 3 dico tre coppie in crisi in cerca di nuove sensazioni, specie lei, potranno incontrarsi i… - jiaxoxing : because this is my first life Si sposano per convenienza. BELLISSIMO! Like literally, viviti e goditi la vita, fa… - aspi_ramon : Accettiamo l'elemosina da disperati che siamo. Tre mesi di respiro e separazione forzata nuovamente. Siamo coppie s… -

Al il Torneo di Vilnius: tre coppie azzurre in campo

Da domani venerdì 11 a domenica 13 settembre è in programma il torneo 1 Stella del World Tour. Per l'Italia Windisch-Cottafava e Marchetto-Di Silvestre nel maschile e Scampoli-Bianchin nel femminile V ...

Dipendenze, a Padova un weekend in albergo come terapia per le coppie malate di gioco d’azzardo

Dall’inferno del gioco d’azzardo non si esce quasi mai da soli. A un passo dal baratro può esserci una mano da afferrare. E spesso a tenderla sono le stesse persone alle quali si nascondeva il mostro ...

