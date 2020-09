Tragedia a Roma, è convinta di avere il Coronavirus e si lancia dal 5° piano: 45enne morta sul colpo (Di giovedì 10 settembre 2020) Emergono particolari agghiaccianti sulla donna di 45 anni trovata senza vita sul marciapiede in via dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 452, in zona Portuense-Monteverde, ieri mattina alle ore 7:10. A fare il tragico rinvenimento un passante. Inizialmente si era pensato ad un malore, poi è arrivata la conferma dal medico legale della Polizia di Stato che ha effettuato gli accertamenti sulla salma della donna. La 45enne si è suicidata. E’ convinta di avere il Coronavirus e si suicida Come riporta Il Messaggero, la donna, una maestra d’asilo, era convinta di essere positiva al Coronavirus. A niente è servita la presenza del marito che avrebbe cercato di calmarla durante tutta la notte prima del tragico gesto. La maestra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

