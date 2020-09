Tour de France-2020: Hirschi vince la 12 Tappa (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi 10 Settembre 2020 si è disputata la dodicesima Tappa del Tour de France-2020 dove il vincitore è stato Marc Hirschi. Il campione del mondo u23 2018 ha ottenuto la sua prima vittoria da professionista nel suo primo Grand Tour. Il corridore ha 22 anni, ed è diventato il primo pilota svizzero a vincere una Tappa. Dopo che il suo mentore Fabian Cancellara è salito in solitaria fino alla vittoria 30 km prima della fine della 12 Tappa nel cittadina di Sarran nel dipartimento della Corrèze. Leggi anche: Tour de France 2020: Tadej Pogacar vince la decima ... Leggi su sport.periodicodaily

