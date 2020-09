Tour de France 2020: buona la terza per Hirschi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il ciclismo svizzero ha trovato l’erede di Fabian Cancellarla. Marc Hirschi ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2020, una cavalcata di 218 km da Chauvigny a Sarran Correze, la frazione più lunga di questa edizione, che ha portato i corridori nel cuore del Massiccio Centrale. Il pupillo della locomotiva di Berna è stato autore di uno splendido assolo, iniziato a 26 km dal traguardo sulla salita di Suc au May (3,8 km al 7,7%), l’asperità più dura di giornata. In precedenza, la corsa aveva registrato una lunga fuga di sei corridori: gli spagnoli Imanol Erviti (Movistar) e Luis Leon Sanchez (Astana), i tedeschi Nils Politt (Israel Start-Up Nation) e Max Walscheid (NTT Pro Cycling), il danese Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick Step) e il Francese ... Leggi su tpi

