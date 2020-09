Toscana: Conte, ‘inaccettabile aggressione a Salvini’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) – Inaccettabile. Ieri, a quanto apprende l’Adnkronos, durante la riunione del Ciae sulle linee guida del Recovery Plan, il premier Giuseppe Conte ha commentato a caldo la notizia dell’aggressione al leader della Lega, Matteo Salvini a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante un’iniziativa politica per le elezioni regionali in Toscana. Conte ha infatti letto ai presenti, ministri e non solo (in videocollegamento c’era anche la governatrice in quota Lega Donatella Tesei), il primo lancio di agenzia che raccontava l’accaduto. “Non conosciamo ancora i dettagli, ma non è assolutamente accettabile che un esponente politico, maggioranza o opposizione che sia, venga aggredito mentre si trova sui territori”, le parole del presidente del ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Toscana: Conte, 'inaccettabile aggressione a Salvini'... - Carolpa79004288 : E Conte e PDR sono pervenuti? Lo chiedo da cittadina toscana costretta ad assistere a violenze anti democratiche ne… - SavioFicorella : RT @SADIComic: sembra che la congolese e' una dipendente #PD del comune #PD di Pontassieve Toscana, per un progetto didattico mentre l' as… - stoabestemmia : RT @SADIComic: sembra che la congolese e' una dipendente #PD del comune #PD di Pontassieve Toscana, per un progetto didattico mentre l' as… - lucabattanta : RT @SADIComic: sembra che la congolese e' una dipendente #PD del comune #PD di Pontassieve Toscana, per un progetto didattico mentre l' as… -