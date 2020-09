Torta crêpes al cioccolato: ricetta ghiottissima ed invitante (Di giovedì 10 settembre 2020) La Torta di crêpes al cioccolato è una ricetta ghiottissima. Un dolce perfetto per qualsiasi occasione e pasto della giornata a partire dalla colazione. La ricetta La Torta di crêpes al cioccolato è una ricetta ghiottissima e semplice da preparare. Una Torta creata da strati di crêpes ed una crema deliziosa al mascarpone. Un dolce ideale per qualsiasi occasione e pasto della giornata a partire dalla colazione. Vediamo insieme gli ingredienti ed il procedimento velocissimo Ingredienti 250 gr farina 00 50 gr cacao 80 gr zucchero 3 uova 450 ml latte 20 gr olio di semi 500 gr mascarpone 200 gr zucchero 300 ml panna montata cacao in polvere q.b. FORSE TI INTERESSA ANCHE ... Leggi su bloglive

jos_90 : @CDamnfinecoffee Idem!! Qualche settimana fa ho fatto una torta di Crepes e per le Crepes ho usato il latte di riso… - LisaDiGiovanni2 : Alcuni peccati di gola vanno commessi senza alcun rimorso ?? #foods #saltoglicemico #martinucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta crêpes