Torna la paura a Beirut: un nuovo gigantesco incendio al porto a 5 settimane dalla tragedia (video) (Di giovedì 10 settembre 2020) Torna la paura a Beirut. Dopo le drammatiche esplosioni del 4 agosto che hanno causato 200 morti, un nuovo gigantesco rogo è divampato al porto della capitale libanese. L’incendio ha coinvolto un magazzino dove sono stoccati pneumatici di automobili e olio per motori. Lo hanno comunicato le autorità militari libanesi. Sul posto sono al lavoro squadre di soccorso e vigili del fuoco, che stanno cercando di contenere l’incendio. Al momento non si hanno notizie di feriti o morti. Beirut, nuovo gigantesco incendio al porto Spesse colonne di fumo nero sono visibili da diversi quartieri della capitale. Dove si è subito seminato il panico tra i ... Leggi su secoloditalia

