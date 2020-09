Torna la paura a Beirut, gigantesco incendio divampa nella zona del porto: panico tra la popolazione [FOTO e VIDEO LIVE] (Di giovedì 10 settembre 2020) Un gigantesco incendio sta divampando al porto di Beirut, dove, ricordiamo, si è registrata una devastante esplosione lo scorso 4 agosto.Alte colonne di fumo nero e fiamme si innalzano nei cieli della capitale libanese. L’episodio ha scatenato il panico tra la popolazione. Le fiamme si sono sviluppate all’ingresso del porto in un magazzino di pneumatici: lo ha confermato l’esercito libanese che ha esortato i residenti nelle vicinanze a evacuare la zona. Al momento non si conoscono le ragioni dell’incendio, secondo la stampa libanese. Per l’emittente “Lbci” non ci sarebbero vittime. Un mese fa un’esplosione ha sventrato la zona, provocando ... Leggi su meteoweb.eu

