Torino, badante tenta di uccidere anziano con liquido per auto. Temeva di perdere la casa, è stata arrestata (Di giovedì 10 settembre 2020) Una badante peruviana è stata arrestata a Susa (Torino) con l’accusa di aver tentato di uccidere l’88 da cui si era fatta cedere la nuda proprietà. Torino – I carabinieri della Compagnia di Susa hanno arrestato una cittadina peruviana di 46 anni, ritenuta responsabile di tentato omicidio. La donna, secondo l’accusa, avrebbe tentato di uccidere l’anziano per cui lavora facendogli bere del liquido per auto. I militari le hanno notificato il provvedimento degli arresti domiciliari. Torino, tentato omicidio con liquido auto L’88enne era stato ... Leggi su newsmondo

