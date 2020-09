Tonali: «L’ho ho voluta, l’ho sognata, l’ho chiesta. È la maglia del mio Milan». (Di giovedì 10 settembre 2020) Sandro Tonali ha espresso tutta la sua felicità sui social per essere diventato un nuovo giocatore del Milan – FOTO Sandro Tonali ha espresso tutta la sua felicità per la firma sul contratto che lo legherà al Milan. Il centrocampista ha postato una foto sul suo profilo Instagram al momento della firma insieme alla sua famiglia e ai dirigenti rossoneri. «L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio Milan». https://www.instagram.com/p/CE7knS7C2mQ/ Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Tonali su Instagram: 'L'ho voluta, l'ho sognata, l'ho chiesta, l'ho ottenuta. È la maglia del mio #Milan' - Malik_Malique : RT @TeamMilanAC: ?? Sandro Tonali on Instagram 'L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio @acmilan ????'… - khalidmovic : RT @PBPcalcio: L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio @acmilan. Parole e musica di #Tonali su instagr… - OfficialEjike : RT @TeamMilanAC: ?? Sandro Tonali on Instagram 'L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio @acmilan ????'… - MallardArturo : RT @TeamMilanAC: ?? Sandro Tonali on Instagram 'L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio @acmilan ????'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali L’ho Sebino Nela e il tumore: «Ho pensato al suicidio, ma non ho avuto il coraggio» Corriere della Sera