Tlc, Palermo: "Rete unica? Ci crediamo e stiamo creando le condizioni" (Di giovedì 10 settembre 2020) Torino, 10 set. - (Adnkronos) - "Il tema è la competitività dei sistemi economici. Gli altri paesi si stanno attrezzando, noi dobbiamo farlo perché se non saremo responsabili di non generare le condizioni necessarie di sviluppo". Così l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, nel corso di un incontro per l'inaugurazione della sede torinese del gruppo, a proposito della Rete unica. "Nostro obiettivo è rendere disponibile la connettività che genera opportunità di sviluppo - ha aggiunto - questo è l'obiettivo che ci stiamo prefiggendo. Credo che si stanno creando finalmente le condizioni perché questo avvenga, anche con l'obiettivo indicato dal governo di indirizzare parte delle risorse del Recovery Found in questa ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Tlc, Palermo: 'Rete unica? Ci crediamo e stiamo creando le condizioni'... - fisco24_info : Tlc, Palermo: 'Rete unica? Ci crediamo e stiamo creando le condizioni' : - anto_tlc : RT @cirospat: Questo grafico mostra la crescita giornalieria del #coronavirus nella provincia #Palermo. - annaros70527446 : RT @acabrini: #Cernobbio2020 @matteosalvinimi Su #reteunica bene la Cdp, sono contento di Fabrizio Palermo. Su media e tlc francesi benve… - popoloZeta : RT @acabrini: #Cernobbio2020 @matteosalvinimi Su #reteunica bene la Cdp, sono contento di Fabrizio Palermo. Su media e tlc francesi benve… -

Ultime Notizie dalla rete : Tlc Palermo Tlc, Palermo (Cdp): Rete unica? Ci crediamo, andiamo in questa direzione LaPresse Tlc, Palermo (Cdp): Rete unica? Ci crediamo, andiamo in questa direzione

Torino, 10 set. (LaPresse) - "La nostra responsabilità è rendere disponibile la connettività perché genera un volano per lo sviluppo. Gli altri Paesi si stanno attrezzando, noi dobbiamo farlo. E si st ...

Tirocinio retribuito in area commerciale

11:54Tirocinio retribuito in area commerciale 23:13Addetto Controllo Passeggeri e Controllo Imbarchi presso Aeroporto 17:58Consulenti turistici programmi hotel 15:50Cerco baby-sitter su Palermo 14:47I ...

Torino, 10 set. (LaPresse) - "La nostra responsabilità è rendere disponibile la connettività perché genera un volano per lo sviluppo. Gli altri Paesi si stanno attrezzando, noi dobbiamo farlo. E si st ...11:54Tirocinio retribuito in area commerciale 23:13Addetto Controllo Passeggeri e Controllo Imbarchi presso Aeroporto 17:58Consulenti turistici programmi hotel 15:50Cerco baby-sitter su Palermo 14:47I ...