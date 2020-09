Tirreno Adriatico 2020, tappa 4 per Hamilton. Woods ancora leader (Di giovedì 10 settembre 2020) La Tirreno Adriatico entra nel vivo con la quarta tappa , che parte da Terni per giungere fino a Cascia . Una corsa di 194 chilometri molto variegata: ad un inizio ondulato si alternano delle salite ... Leggi su quotidiano

C’è un Hamilton che vince anche in bicicletta: Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott) ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico EOLO, 194 km con partenza da Terni e arrivo a Cascia. Sul traguardo ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo in Riviera. Lunedì 14 settembre è in programma, sul tradizionale circuito del lungomare di San Benedetto del Tronto, l’ottava e ultima tappa a cronomet ...