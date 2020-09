Tinna Hoffman ballerà con Rosalinda Celentano: Milly Carlucci spiega il perchè (Di giovedì 10 settembre 2020) La quindicesima edizione di Ballando con le stelle è veramente tormentata! A Marzo non ha visto accendersi i riflettori e adesso, una settimana di stop con la partenza rimandata! Ma è ormai tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 con delle novità! Come anticipato da Tvblog, e confermato poche ore fa da Milly Carlucci in una intervista al Messaggero, Samuel Peron, positivo al covid 19, almeno per il momento non potrà scendere in pista. Immaginiamo che sarà ancora risultato positivo, per cui Milly ha dovuto prendere una decisione. Al posto di Samuel, al fianco di Rosalinda Celentano, ci sarà una maestra, una donna. E’ la seconda volta che Ballando si dà alla same sex dance, ma la prima con due donne. Milly ha ... Leggi su ultimenotizieflash

