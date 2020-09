TimVision Floating Theatre, evento speciale Mrs America. Cate Blanchett e le donne dell’audiovisivo presentano domani la serie (Di giovedì 10 settembre 2020) evento speciale CON Cate Blanchett PER L’ANTEPRIMA ITALIANA DELLA serie “MRS. America”DI CUI E’ PROTAGONISTA E PRODUTTRICE ESECUTIVA IN COLLEGAMENTO DAL BOAT IN CINEMA CAMPARI DI VENEZIA L’ATTRICE SALUTERÀ IL PUBBLICO DEL TimVision Floating Theatre DI ROMA E INTRODURRÀ LA PROIEZIONE DEI PRIMI DUE EPISODI SARANNO PRESENTI LE donne DELL’AUDIOVISIVO E DELLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE SUI TEMI DELLA PARITÀ DI GENERE TRA CUI ANTONIETTA DE LILLO, MARIA PIA CALZONE, KAROLE DI TOMMASO E PAOLA RANDI Un altro grande appuntamento arricchisce il programma del TimVision Floating Theatre, prima esperienza di arena ... Leggi su romadailynews

Alicenellacitt : RT @RBcasting: TIMvision Floating Theatre / Alice nella Città: evento speciale con Cate Blanchett, Alberto Barbera e Piera Detassis. Venerd… - RBcasting : TIMvision Floating Theatre / Alice nella Città: evento speciale con Cate Blanchett, Alberto Barbera e Piera Detassi… - zazoomblog : TIMVISION FLOATING THEATRE: PROSEGUE CON SUCCESSO LA SECONDA SETTIMANA DI EVENTI - #TIMVISION #FLOATING #THEATRE: - zazoomblog : TIMVISION FLOATING THEATRE: PROSEGUE CON SUCCESSO LA SECONDA SETTIMANA DI EVENTI - #TIMVISION #FLOATING #THEATRE: - Alicenellacitt : RT @RBcasting: Prosegue TIMvision Floating Theatre, la prima arena cinematografica sull'acqua della città di Roma. Due le anteprime del wee… -