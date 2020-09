Thiago Alcantara verso il Liverpool: resta un solo ostacolo (Di giovedì 10 settembre 2020) Prima l'imminente accordo, poi la retromarcia. Thiago Alcantara sembrava promesso sposo del Liverpool, ma nelle ultime settimane la pista sembra essersi raffreddata drasticamente, al punto che lo stesso centrocampista spagnolo è arrivato ad ammettere di voler restare al Bayern Monaco. Tuttavia, secondo il Daily Mail, l'ipotesi del trasferimento ai Reds non sarebbe affatto tramontata.caption id="attachment 332898" align="alignnone" width="1200" Thiago Alcantara (Getty Images)/captionostacoloIl Liverpool avrebbe già trovato un accordo di massima con il giocatore, che andrebbe a rescindere con i bavaresi per trasferirsi in Inghilterra. Sembra dunque un matrimonio destinato a farsi. Ma cosa ostacola ancora le due parti? Sempre secondo il Daily ... Leggi su itasportpress

