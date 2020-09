«The Walking Dead 11» chiude la serie, ma arrivano 2 spin-off (e uno lo sogniamo da sempre) (Di giovedì 10 settembre 2020) Grandi annunci dal mondo di The Walking Dead: l'undicesima stagione della serie zombie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman sarà anche l'ultima. In qualità di stagione conclusiva, avrà una durata monster, sarà infatti composta da 24 episodi, anziché i tradizionali 16 e verrà trasmessa tra l’autunno del 2021 e la primavera del 2022. A dare l'annuncio ufficiale è stata AMC, l'emittente che ha trasmesso The Walking Dead fin dal suo debutto, nell'ormai lontano giorno di Halloween (31 ottobre) 2010. Nel corso di questi dieci anni e altrettante stagioni, lo show ha conosciuto vicende alterne, passando da un successo planetario a edizioni un po' deludenti e colpi di scena eclatanti, che però non hanno mai portato lo zoccolo duro di TWD ad ... Leggi su gqitalia

