The Vigil, l’horror diretto da Keith Thomas dal 10 settembre nelle sale. Trama e trailer (Di giovedì 10 settembre 2020) The Vigil – Non ti lascerà andare, dal 10 settembre nelle sale l’horror diretto da Keith Thomas. Trama e trailer italiani Dal 10 settembre nei cinema italiani sarà disponibile la pellicola horror diretta da Keith Thomas, The Vigil – Non ti lascerà andare, distribuita da BiM Distribuzioni. Jason Blum, della casa di Produzione Blumhouse, è stato talmente colpito dal film che ha affidato a Keith Thomas la regia della sua prossima produzione, Firestarter, tratto dal libro di Stephen King, L’Incendiaria (Ed. Sperling & Kupfer). La pellicola è disponibile complessivamente in 168 ... Leggi su dituttounpop

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Vigil - Non ti lascerà andare: da oggi al cinema l'inquietante horror di fine estate… - Noovyis : (The Vigil - Non ti lascerà andare: da oggi al cinema l'inquietante horror di fine estate) Playhitmusic - - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Vigil: The Longest Night, il titolo in arrivo il 14 ottobre sull'eShop di Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Vigil: The Longest Night, il titolo in arrivo il 14 ottobre sull'eShop di Nintendo Switch - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Vigil - Non ti lascerà andare, recensione: la lunga notte funebre -