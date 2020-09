The UnXplained su Rai4, William Shatner racconta cosa c’è dietro i grandi misteri inspiegabili (Di giovedì 10 settembre 2020) Sondare l’inspiegabile è una tentazione atavica, un esercizio a cui spesso solo la scienza può dare risposte, ma non è detto che ci riesca: ci prova la docu-serie The UnXplained su Rai4, che si pone la missione di fornire una spiegazione scientifica a questioni dal taglio soprannaturale. The UnXplained debutta in prima visione il 10 settembre su Rai4, che la trasmetterà ogni giovedì in seconda serata. Coprodotta, assieme alla A+E, dall’attore William Shatner che ne è anche la voce narrante, la serie si addentra nel racconto di fenomeni inspiegabili che hanno da sempre affascinato l’umanità, domande spesso senza risposta che ancora attirano la curiosità degli scienziati e degli studiosi del ... Leggi su optimagazine

Roma, 9 set. (askanews) - Chi l'ha detto che l'nspiegabile non può trovare una spiegazione? La docu-serie "The UnXplained" si pone proprio la missione di fornire una spiegazione scientifica ad argomen ...

