The Lighthouse: una recensione sull'alienazione e sulla follia

The Lighthouse è un film del 2017, scritto e diretto da Robert Eggers (The Witch, altro capolavoro dell'horror moderno), vincitore del premio FIPRESCI al Festival di Cannes nel 2019. Le origini di questo film prendono forma nella testa del fratello del regista, Max Eggers, il quale voleva adattare sul grande schermo l'opera incompiuta di Edgar Allan Poe "Il faro". I fratelli finiranno per dare vita a una storia del tutto originale e intrigante, capace di scavare a fondo nella psiche …

The Northman: Bill Skarsgård lascia il cast del nuovo film di Robert Eggers

Nel nuovo film di Robert Eggers, The Northman, non ci sarà l’attore Bill Skarsgård, costretto a rinunciare al progetto a causa dell’emergenza Covid Dopo il successo ottenuto con i suoi primi due lavor ...

