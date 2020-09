Terza Economia, il piano per il rilanciare il settore (Di giovedì 10 settembre 2020) “Il futuro, ma anche il presente, del Terzo settore è senza dubbio fra le nostre priorità”. A fare il punto sulla questione è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. In un’intervista al Corriere della Sera il ministro illustra gli interventi di sostegno sociale messi in atto per far fronte all’emergenza Covid-19 e, riguardo alle prospettive, annuncia una riforma del settore i cui provvedimenti attuativi saranno esaminati nel corso del Consiglio nazionale del Terzo settore che verrà convocato entro ottobre. “L’estensione della cassa integrazione in deroga anche per gli Ets, l’incremento di 100 milioni di euro del fondo ad essi destinato, l’allargamento agli Enti stessi di misure originariamente previste per le imprese come ... Leggi su quifinanza

