Terrificante, badante peruviana arrestata: la "bevanda" con cui cerca di ammazzare un 88enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Un Terrificante caso di cronaca che arriva da Torino, dove i carabinieri della Compagnia di Susa hanno arrestato una donna peruviana di 46 anni, accusata di tentato omicidio. Stando all'accusa, la badante avrebbe cercato di uccidere l'anziano di 88 anni per cui lavorava facendogli bere liquido per auto. L'anziano è stato ricoverato in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda. Inizialmente si pensava a un incidente dovuto alla disattenzione della vittima. Ma le indagini hanno chiarito come fosse stata la donna a farglielo bere con un sotterfugio, temendo di perdere la nuda proprietà della casa che nel 2016 si era fatta cedere, sempre con l'inganno. La peruviana infatti aveva portato l'anziano da un notaio, inducendolo a ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Terrificante badante Il giorno sbagliato, il film sull'inseguimento psicologico con Russel Crowe Mauxa