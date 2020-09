Terremoti: i movimenti degli animali possibile spia per prevederli (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli animali sono in grado di prevedere eventuali scosse di terremoto: si tratta di un luogo comune o questa credenza ha un fondamento scientifico? Sembra la seconda: una ricerca scientifica condotta durante la sequenza sismica nel Centro Italia del 2016, ha effettuato anche un monitoraggio satellitare dei movimenti collettivi degli animali da allevamento. La ricerca, in via di pubblicazione sulla rivista Ethology, è coordinata da Martin Wikelski, direttore del Dipartimento di Migrazione del Max Planck Institute. Vi hanno partecipato anche gli italiani Andrea Catorci e Paola Scocco, della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino, oltre a ricercatori tedeschi, russi e arabi. Lo scopo era verificare la possibilità di usare l’approccio come uno ... Leggi su meteoweb.eu

