Tenta di uccidere anziano con liquido antigelo per auto: arrestata la badante (Di giovedì 10 settembre 2020) Una donna di 46 anni residente in bassa Valsusa di origine peruviana si trova ora agli arresti domiciliari: è ritenuta responsabile di aver fatto bere del liquido antigelo per auto a un anziano di 88 anni presso il quale svolgeva il suo servizio da badante. Scartata la prima ipotesi di incidente, pian piano emergono dettagli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

