Tennis: Dayana Yastremska annuncia la separazione da Bajin E' giunta al termine la collaborazione tra Dayana Yastremska e Sasha Bajin. La Tennista ucraina, tramite i suoi profili socia, ha annunciato la separazione dall'allenatore con cui aveva iniziato a lavorare poco meno di un anno fa. "Voglio annunciare di aver deciso di interrompere dopo gli Us Open la mia collaborazione con Sasha Bajin. Voglio ringraziarlo per tutto e augurargli buona fortuna. E' stata un'ottima esperienza per me" – si legge sul profilo twitter di Yastremska. I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for ...

