Teme di Avere il Covid e si Lancia dal Quinto Piano | Maestra Muore a 45 Anni

Il corpo è stato individuato ieri da un passante tra le vie del quartiere Colli Portuensi a Roma. Un dramma inaspettato si è verificato a Roma nella giornata di ieri nel quartiere di Colli Portuensi, una donna di 45 Anni si è Lanciata dal Quinto Piano di un palazzo morendo sul colpo. Inizialmente non erano ancora chiare le cause di questo gesto, ma ora la vicenda sembra prendere senso. La donna è un'insegnante d'asilo che da quanto racconta il marito da tempo era ossessionata dall'idea di essere positiva al Covid, questa paranoia unita al fatto che non sapeva quando sarebbe tornata a lavorare avrebbe gettato la signora nella disperazione. Non è ancora accertato che la vittima soffrisse di depressione, sempre a quanto testimonia il marito ...

