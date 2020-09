Telese, quattro giovani sorpresi a coltivare piante di marijuana: arrestati (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme – Questa mattina, a Telese Terme, località Ripa delle Vigne, i carabinieri della locale Stazione Carabinieri unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di una serrata attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e dopo alcuni servizi di appostamento, hanno tratto in arresto 4 giovani incensurati, poco più che ventenni, tutti domiciliati del centro termale. I quattro sono stati colti in flagranza di reato, mentre coltivavano diverse piante di marijuana in buono stato vegetativo di circa 2 metri di altezza. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria i militari dell’Arma hanno provveduto a ... Leggi su anteprima24

