Tecnici ed esperti: il neoliberismo come neutralizzazione dell’esperienza comune (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Da un esame dei rapporti di forza del tardo capitalismo, affiora limpidamente come il mercato non solo non faccia rima con “democrazia”, ma proceda, anzi, svuotandone i contenuti ed erodendone gli spazi. L’equilibrio tra mercato e politiche democratiche nel secondo Novecento, in Europa, appare sempre più come una parentesi effimera, peraltro avutasi non grazie al mercato, ma suo malgrado: tale parentesi ha preso a entrare in crisi con il 1989, secondo un piano inclinato che ci conduce alle odierne tendenze ostentatamente antidemocratiche del liberismo imperante. Dove la democrazia stessa è svilita a marktkonforme Demokratie, parola di Angela Merkel. Sempre più – non deve sfuggire – la governance liberale svilisce la democrazia elettorale in nome dell’expertise: e ... Leggi su ilprimatonazionale

rusembitaly : ??Il restauro di #PalazzoArdinghelli – realizzato grazie al contributo della #Russia ???? e frutto di otto anni di lav… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Ogni esperto che non giuri fedeltà al verbo liberista è, ipso facto, considerato e trattato alla stregua di un non esperto… - GDeessalvi : RT @IlPrimatoN: Ogni esperto che non giuri fedeltà al verbo liberista è, ipso facto, considerato e trattato alla stregua di un non esperto… - IlPrimatoN : Ogni esperto che non giuri fedeltà al verbo liberista è, ipso facto, considerato e trattato alla stregua di un non… - quartomiglio : RT @SNPAmbiente: Focus su cambiamenti climatici, ambiente e salute, città circolari dal Rapporto #SNPA “Qualità del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnici esperti Tecnici ed esperti: il neoliberismo come neutralizzazione dell’esperienza comune Il Primato Nazionale Vaccino, doppia frenata. Sileri: “In Italia in primavera 2021”. Oms: “Per tutti nel 2022”

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, si dice ottimista sul vaccino anti-Covid ma prevede che non potrà arrivare "prima della metà del prossimo anno". Altra doccia fredda è quella di Soumya ...

Immersi nel futuro, il primo libro sulla realtà virtuale

Si parla tanto di Virtual Reality, ma che cos’è veramente? A questa domanda vuole rispondere “Immersi nel futuro” il primo “Libro bianco” sulla realtà virtuale che si pone l’obiettivo di indagare - at ...

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, si dice ottimista sul vaccino anti-Covid ma prevede che non potrà arrivare "prima della metà del prossimo anno". Altra doccia fredda è quella di Soumya ...Si parla tanto di Virtual Reality, ma che cos’è veramente? A questa domanda vuole rispondere “Immersi nel futuro” il primo “Libro bianco” sulla realtà virtuale che si pone l’obiettivo di indagare - at ...