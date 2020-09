Taylor Mega e l'ex GF Floriana, rissa "burina" a Pomeriggio 5: "Sei una coatta, sai che...". Parole grosse in diretta (Di giovedì 10 settembre 2020) rissa "burina" a Pomeriggio Cinque tra Taylor Mega, influencer ed ex fiamma di Flavio Briatore, e l'ex Grande Fratello Floriana Secondi. "Secondo me a molti risulti antipatica per il modo in cui ti atteggi… - la incalza Floriana, diventata nell'immaginario televisivo la tipica coatta - Sei un po' antipatica perché ti atteggi sempre da ricca… Io credo di essere e tu apparire…". Taylor Mega ribatte. "Guarda che anche tu risulti antipatica a molto persone… Ma poi tu chi sei per dire ciò?". La situazione tra le due in collegamento con il salotto di Barbara D'Urso si fa pesante: "Sembri una coatta come me… Una ricca ... Leggi su liberoquotidiano

