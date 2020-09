Taranto, favori e tangenti all’ex presidente della provincia, chiuse le indagini. Coinvolti finanzieri e politici: c’è pure ex deputato di Fi (Di giovedì 10 settembre 2020) finanzieri, carabinieri, imprenditori, assessori e persino un sindaco. chiuse le indagini anche sugli uomini che ruotavano intorno all’ex presidente della provincia di Taranto, Martino Tamburrano, arrestato per le tangenti sull’ampliamento di una discarica della provincia ionica a marzo 2019. Nelle scorse ore il procuratore facente funzioni Maurizio Carbone e il sostituto Enrico Bruschi hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini alle persone che avrebbero favorito l’ex presidente di Forza Italia a eludere le indagini e mandare avanti l’affare di ampliamento di una discarica. Vicenda che, secondo i ... Leggi su ilfattoquotidiano

