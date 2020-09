Taglio dei parlamentari. Solo Di Maio ci mette la faccia. Il ministro M5S è l’unico a spendersi per la riforma. Non pervenuti tutti gli altri leader che l’hanno votata (Di giovedì 10 settembre 2020) Il voto referendario incombe, ma il “fronte del sì” latita perché tutti i leader chiacchierano molto ma fanno assai poco in concreto. Insomma dove sono Zingaretti, Salvini, Meloni? Renzi e Berlusconi hanno lasciato scaltramente libertà di coscienza, ma gli altri come mai non fanno comizi e non si impegnano? L’unico che si sta muovendo seriamente in questo senso è Luigi Di Maio. Naturalmente i giornaloni tacciono o, peggio ancora, dissimulano facendo finta di niente e sperando che la gente non se ne accorga o che il generale sole sia alleato ancora sicuro sul far dell’equinozio. Resta però il dato politico. Incominciamo con il Pd. Nicola Zingaretti dopo aver strappato il “sì” in direzione non si impegna. È assente. Sfugge. Peggio, a Di ... Leggi su lanotiziagiornale

bendellavedova : ?? DIAMO UN TAGLIO AL POPULISMO, NON ALLA DEMOCRAZIA Oggi maratona oratoria di @Piu_Europa per il NO al referendum… - Piu_Europa : '@Piu_Europa è l’unico partito che ha sempre votato coerentemente no al taglio dei parlamentari. Sembrava impossibi… - Piu_Europa : Fermare il taglio dei parlamentari è una battaglia morale e civile contro i demagoghi che stanno al governo e quell… - MoresiIlaria : RT @Yi_Benevolence: Ma davvero voterete per farvi dimezzare la rappresentanza da quei quattro pidocchiosi che provano ad usarvi per fare ca… - FeluchiPaola : RT @conteDartagnan: ...se vincerà il No al Referendum lo sapete si come andrà a finire? Semplice che Gigino non hai mai detto di essere a f… -