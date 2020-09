Supplenti, chi li ha visti? All'appello ne mancano 20 mila (Di giovedì 10 settembre 2020) Simona Romanò Gli alunni saranno presenti, gli insegnanti no. L'allarme lanciato dai sindacati desta la preoccupazione dei genitori: «Non ci sono soprattutto docenti di sostegno». Lunedì, alla prima ... Leggi su leggo

AntigoneCris : RT @vladimirmaccari: La #scuola è nel caos totale. Nella provincia di Roma non solo non si è iniziato a nominare i supplenti (ne servono al… - vladimirmaccari : La #scuola è nel caos totale. Nella provincia di Roma non solo non si è iniziato a nominare i supplenti (ne servono… - GiovanniCocconi : Oggi Azzolina ha detto: 'Nel caso si decidesse per la quarantena dell'insegnante allora si farà didattica a distanz… - labo_franco : RT @LaVeritaWeb: Oggi riaprono molti asili senza le indicazioni dell'Iss e il Dpcm sui trasporti. Mentre le liste dei supplenti restano nel… - JunipersV : RT @LaVeritaWeb: Oggi riaprono molti asili senza le indicazioni dell'Iss e il Dpcm sui trasporti. Mentre le liste dei supplenti restano nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenti chi Supplenti, chi li ha visti? All'appello ne mancano 20 mila Leggo.it Conte: scuola al via lunedì. Mascherina anche al banco per 50 mila studenti

Il premier Conte convoca una conferenza con tre ministri per sostenere la contestata Lucia Azzolina (Istruzione) e dire al Paese: "L'anno scolastico partirà regolarmente dal 14 settembre. Il rientro a ...

Sicurezza, precari, cattedre vuote e personale ATA mancante: cosa non va nel ritorno a scuola

Ai nastri di partenza, sembra di essere già al “si salvi chi può”. Tra ritardi, incognite e polemiche, la scuola è pronta a ripartire. Pronta si fa per dire, perché c'è un'unica certezza: quella dei n ...

Il premier Conte convoca una conferenza con tre ministri per sostenere la contestata Lucia Azzolina (Istruzione) e dire al Paese: "L'anno scolastico partirà regolarmente dal 14 settembre. Il rientro a ...Ai nastri di partenza, sembra di essere già al “si salvi chi può”. Tra ritardi, incognite e polemiche, la scuola è pronta a ripartire. Pronta si fa per dire, perché c'è un'unica certezza: quella dei n ...