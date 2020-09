Striscia la Notizia, ricordate Pierpaolo Pretelli? "Il sogno della mia vita", clamoroso: dove lo ritroviamo (Di giovedì 10 settembre 2020) Preparatevi ad ammirarlo a torso nudo. Super muscoloso. L'ex velino di Striscia la Notizia, amatissimo dal pubblico, è tonto a tornare in televisione con il Grande Fratello vip. In un'intervista esclusiva rilasciata a Tv sorrisi e canzoni dice: “Mi piace ascoltare, ma quando penso di avere ragione mi chiudo e non ascolto più!”. Ed è proprio vero. Chi conosce bene Pierpaolo Pretelli dice che è un ragazzo “senza grilli per la testa” (come si dice in gergo). “Realizzo il sogno di quando ero adolescente”, continua Pretelli che di professione fa il modello e poi lavora in un negozio di abbigliamento a Roma. In questi giorni Pretelli si trova in quarantena a Roma, così come chiesto ai ... Leggi su liberoquotidiano

