Strage di Bologna | presentata “Verità negate” | la graphic novel per andare oltre la verità giudiziaria

presentata alla Camera dei deputati e nella sala della Fondazione An Le verità negate – Bologna 2 agosto 1980. graphic novel di indagine giornalistica scritta da Riccardo Pelliccetti del Giornale, con la collaborazione di Valerio Cutonili e del disegnatore Francesco Bisaro sulla Strage di Bologna. Il volume pubblicato dalla casa editrice Ferrogallico, diretta da Marco Carucci, è stato realizzato «con l'intento di andare oltre la verità giudiziaria sulla Strage di Bologna», come dichiarato da Pelliccetti. Offrendo nuovi spunti investigativi sorretti da «documenti emersi negli ultimi anni», che «dimostra come quel 2 agosto a ...

