Storie Italiane, Ramona Badescu mamma a 51 anni si commuove parlando del figlio (Di giovedì 10 settembre 2020) Ramona Badescu si racconta a Storie Italiane e parla della sua nuova vita da mamma iniziata a 51 anni quando ha avuto il figlio Ignazio. L’ex showgirl e attrice ha rivelato a Eleonora Daniele di aver realizzato il suo sogno più grande, quello della maternità. “Avevo deciso da quando ero piccola di essere mamma – ha spiegato -. Prima avevo una bimba pelosa, il mio cagnolino, poi Dio ha voluto che accadesse un miracolo che diventassi mamma di un bambino così bello e dolce”. Nello studio di Storie Italiane, Ramona Badescu è apparsa raggiante: “Sei bellissima!”, ha detto a Eleonora Daniele che da quattro ... Leggi su dilei

