Storie Italiane, Mandi Mandi nella disperazione: “Sono senza soldi e senza casa”, Roberto Alessi: “Prendevi 800 euro a sera” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele, da poco diventata mamma, è una trasmissione di grande successo che è ricominciata dopo la pausa estiva. Al timone una bravissima Eleonara Daniele che è in grado di mettere sempre a suo agio gli ospiti e che ha sempre un garbo e una eleganza innata. Tanti gli ospiti della sua trasmissione, che si sentono così a proprio agio da mettersi a nudo e raccontare anche alcuni aspetti non proprio semplici e felici della propria vita, ieri è stata la volta del comico Mandi Mandi che, ospite dalla Daniele ha svelato una verità molto dura. Mandi Mandi sui racconta e dice “ Non ha più ... Leggi su baritalianews

RaiTre : Un viaggio di @Presa_Diretta tra le storie italiane e non solo di quelle aziende che hanno scelto la settimana, la… - infoitcultura : Raiuno – Ecco “Unomattina” | “Storie Italiane” | “Oggi è un altro giorno” | “La vita in diretta” - DavideCrusader : @borghi_claudio È sempre la stessa storia! Ma esiste qualcuno con la testa sulle spalle, principi solidi e volontà… - eliseo03160720 : Ottimo @GianricoCarof che però non sa.... - PMuracchioli : @barbaradipalma @storie_italiane @RaiUno @eleonoradaniele ma sei sempre più bella!! -