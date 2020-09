Storie Italiane, le lacrime di Ramona Baduscu: “Mio padre sta male e non posso raggiungerlo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Lunga e toccante intervista di Ramona Badescu nel salotto di Storie Italiane questa mattina su Rai1. Ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Ramona Badescu ai microfoni della trasmissione in onda dalle 10.00 alle 12.00 si è raccontata a cuore aperto parlando del dolore che sta provando per l’impossibilità di raggiungere il papà in Romania a causa del Covid. “Non ci sono voli, la Romania ha deciso si chiudere le frontiere per evitare i contagi. Tra pochi giorni sarà il suo compleanno e io, per la prima volta, non sarò con lui”. Ha poi spiegato: “Mio padre sta male e mio fratello, che è medico, lo sta curando. E’ senza forze, mi fa male saperlo così … la famiglia è molto ... Leggi su tvzap.kataweb

RaiTre : Un viaggio di @Presa_Diretta tra le storie italiane e non solo di quelle aziende che hanno scelto la settimana, la… - luciostella : @barbaradipalma @eleonoradaniele @storie_italiane Buon lavoro cara - CiroArmenio : @barbaradipalma @eleonoradaniele @storie_italiane Buon viaggio Barbara. Sei sempre bellissima e bravissima inviata. ???? - barbaradipalma : RT @3filetti: @barbaradipalma @eleonoradaniele @storie_italiane Sei sempre più brava ( oltre che bella! ) - tvmario : @barbaradipalma @eleonoradaniele @storie_italiane Buon viaggio @barbaradipalma. -