Stop alle passerelle digitali, Milano Fashion week torna 'in presenza' (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Dopo un luglio di 'passerelle digitali' la settimana della moda milanese torna con le sue sfilate 'fisiche', dal 22 al 28 settembre, per un'edizione speciale, 'ibrida' e senza dubbio "molto coraggiosa", come la definisce Carlo Capasa, il presidente della Camera della Moda durante la presentazione alla stampa, insieme all'assessore comunale alle attività produttive, Cristina Tajani. Edizione ibrida tra digitale e in presenza: 23 le sfilate fisiche Dopo lo Stop di questa primavera la città ritrova la Milano Fashion week Women's - Mens' Collection Primavera/Estate 2021 "in presenza". Su 64 sfilate in programma, 23 saranno quelle 'fisiche' e 41 in forma digitale (39 sfilate ... Leggi su agi

Cagliari-Roma con mille tifosi presenti

Amichevole Cagliari-Roma a porte aperte. Ma solo per mille spettatori nella main stand. Mentre i distinti saranno occupati dai tifosi disabili e dai loro accompagnatori. Calcio a una svolta: non si gi ...

