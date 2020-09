Stop alla sperimentazione del vaccino, cosa succede e quale il futuro (Di giovedì 10 settembre 2020) Nelle ultime ore è arrivato lo Stop alla sperimentazione del vaccino contro il coronavirus. O almeno a uno di quelli attualmente in cantiere. La notizia, rimbalzata sui principali quotidiani internazionali, che vi abbiamo riportato ieri, mette in evidenza di come il gruppo AstraZeneca abbia sospeso le attività. alla base della decisione una “reazione avversa”, vale a dire la comparsa di complicazioni in un partecipante del programma di test. Nella fattispecie, un problema spinale non spiegabile ha portato allo Stop precazionale, nell’attesa che accertamenti facciano chiarezza sulla situazione. Si tratta comunque di un singolo caso su cinquantamila soggetti che, prima dello Stop alla sperimentazione, ... Leggi su optimagazine

