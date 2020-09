Stefano De Martino si dedica a Santiago: «Anche questa settimana bufale per tutti» (Di giovedì 10 settembre 2020) Stefano De Martino accompagna il figlio a scuola e smentisce l’ennesimo flirt. «Anche questa settimana bufale per tutti» scrive sui social. Stefano De Martino, ballerino ed ex marito di Belen, è ancora single. Da quando la relazione con la showgirl argentina è finita, gli sono state attribuite una quantità indescrivibile di relazioni. Tutte, ahimè, infondate. … L'articolo Stefano De Martino si dedica a Santiago: «Anche questa settimana bufale per tutti» proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

ItaliaRai : Risate assicurate vi aspettano con“Made in Arteteca”, ospiti speciali: Stefano De Martino Fatima Trotta, Edoardo Be… - VicolodelleNews : ‘Gossip’ #BelenRodriguez e #StefanoDeMartino tornano in ottimi rapporti « Il Vicolo delle News - zazoomblog : Stefano De Martino e Belen Rodriguez il sole dopo la tempesta - #Stefano #Martino #Belen #Rodriguez - zazoomblog : Stefano De Martino papà a tempo pieno con Santiago. Anche in questi giorni bufale per tutti - #Stefano… - IvanaFavaro1 : @UtherPe @Th_Dm4570 @AnarcoNingia @GiulioSorace @Giulio_Firenze @verdier_alex @Casellabooksweb @robertotofanel3… -