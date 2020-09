Stati Uniti, la West Coast brucia. In fiamme California, Washington e Oregon (Di giovedì 10 settembre 2020) Numerosi incendi (quasi 3.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2019!), alimentati dal grande caldo e da forti venti, stanno letteralmente bruciando i tre Stati della Costa Ovest degli Stati Uniti: California, Wisconsin e Oregon. Dall’America giungono foto apocalittiche di cieli arancioni, coperti da dense nuvole di fumo, con fiamme che devastano città ed ecosistema. Solo in California 930 mila ettari di terra sono andati a fuoco quest’anno, venti volte di più rispetto all’anno scorso, ai quali si sommano i 140 mila ettari nello Stato di Washington e la devastazione dell’Oregon, dove gli incendi hanno costretto la governatrice Kate Brown a chiedere lo stato di ... Leggi su italiasera

