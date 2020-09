Stam: «Al Milan ho giocato con grandissimi campioni» – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ex difensore rossonero ha parlato dei suoi anni al Milan Jaap Stam, ex difensore del Milan, ha parlato dei suoi anni trascorsi con la maglia del Milan. «Ho giocato con Maldini, Costacurta, Nesta, Shevchenko, Inzaghi, Seedorf… Poi Pirlo, Gattuso, Kakà. Questa più o meno era la squadra. Venendo da luoghi sconosciuti, si continua a crescere e si cercano squadre in cui si può davvero dare un contributo. Squadre che possano essere ancora più forti e che siano in grado di vincere trofei. Molte persone mi dicono che dovrei essere orgoglioso della carriera che ho fatto. E lo sono. È stato fantastico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Jaap Stam, attuale allenatore del Cincinnati, è tornato a parlare di Milan e della sua esperienza rossonera, condividendo tanto con molti campioni, in campo e fuori. Jaap Stam e Alessandro Nesta Un ca ...

L'ex difensore olandese di Lazio e Milan, Japp Stam (allenatore del Cincinnati) dice la sua sulla questione razziale negli Stati Uniti: "Capisco le proteste".

