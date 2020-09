Stadi vuoti per il Coronavirus? Ora il tifo si fa su Spotify (Di giovedì 10 settembre 2020) La nuova stagione calcistica ripartirà tra qualche giorno a porte chiuse e il 74% dei tifosi di calcio ha dichiarato di sentire la mancanza dei cori e dell’atmosfera dello Stadio dal vivo, mentre l’80% ha ammesso che gli manca il boato e l’esultanza della folla quando la propria squadra segna un gol. Questi i dati emersi da una ricerca condotta da Spotify in Italia e in altri dieci paesi in Europa, Medio Oriente e Africa tra il 13 luglio e l’11 agosto 2020. Per ovviare a queste mancanze, i tifosi stanno cercando nuovi modi per ricreare l’atmosfera da Stadio anche a casa. I dati rivelano che un terzo (34%) dei tifosi di calcio ha replicato l’esperienza del giorno della partita in casa in diversi modi, tra cui ascoltando canzoni e inni per ... Leggi su domanipress

andebs88 : RT @Boboj29: Stadi vuoti per l'inizio del campionato ,mentre ci sono feste nazionali di partito, arene e piazze piene di gente ,ci vorrebbe… - Boboj29 : Stadi vuoti per l'inizio del campionato ,mentre ci sono feste nazionali di partito, arene e piazze piene di gente ,… - bizcommunityit : Premier, l'amministratore delegato: 'Con stadi vuoti si rischiano perdite per 700 milioni' #CEO - tuttonapoli : Premier, l'amministratore delegato: 'Con stadi vuoti si rischiano perdite per 700 milioni' - cagedbirds_ : io propongo stadi vuoti per sempre durante le partite di tennis, per continuare ad avere tutto questo content dei g… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi vuoti #Fuoriporta, si ricomincia dagli stadi vuoti: ma c'è chi ha capito che il sale non è la tv Il Cittadino di Monza e Brianza Cristiano Ronaldo: "Stadi vuoti? Come un circo senza clown"

CR7, ovviamente, non ha però perso di vista la salute, obiettivo n.1 delle restrizioni di questo particolare periodo storico e che merita le scelte più attente e scrupolose possibili. Ma una partita s ...

CRISTIANO RONALDO: "Le partite senza tifosi sono come un circo senza clown, a me piace essere fischiato"

Intervistato dopo aver raggiunto quota 101 gol con la maglia della Nazionale portoghese, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha ammesso però di non apprezzare particolarmente le partite a po ...

CR7, ovviamente, non ha però perso di vista la salute, obiettivo n.1 delle restrizioni di questo particolare periodo storico e che merita le scelte più attente e scrupolose possibili. Ma una partita s ...Intervistato dopo aver raggiunto quota 101 gol con la maglia della Nazionale portoghese, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha ammesso però di non apprezzare particolarmente le partite a po ...