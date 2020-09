Spunta il video che incastra Grillo: "Poveraccio, ignorante e tirchio" (Di giovedì 10 settembre 2020) Luca Sablone Svelate le immagini dell'aggressione: lo spintone e la caduta dalle scale. Del Debbio sfida il comico: "Mi fai un baffo, adesso veditela con me" Adesso Spuntano le immagini che incastrano Beppe Grillo: nel corso della trasmissione Dritto e rovescio in onda su Rete 4, è stato trasmesso il video esclusivo (clicca qui per guardarlo) relativo all'aggressione del fondatore del Movimento 5 Stelle ai danni di Francesco Selvi. Come si apprende dal filmato reso pubblico, il comico genovese non ha affatto gradito il tentativo di un'intervista: l'inviato si era tranquillamente avvicinato e presentato per chiedere un'opinione riguardo Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Una situazione apparentemente innocua agli occhi di tutti tranne che a quelli del garante del M5S il quale, probabilmente agitato e ... Leggi su ilgiornale

PsiBologna : RT @PolScorr: #Belarus Spunta un atroce video dell'11 agosto a #Minsk Gli antisommossa di #Lukashenko assaltano l'auto di un ragazzo, pic… - nickbluebox : RT @PolScorr: #Belarus Spunta un atroce video dell'11 agosto a #Minsk Gli antisommossa di #Lukashenko assaltano l'auto di un ragazzo, pic… - PolScorr : RT @PolScorr: #Belarus Spunta un atroce video dell'11 agosto a #Minsk Gli antisommossa di #Lukashenko assaltano l'auto di un ragazzo, pic… - Paroledipaola : RT @PolScorr: #Belarus Spunta un atroce video dell'11 agosto a #Minsk Gli antisommossa di #Lukashenko assaltano l'auto di un ragazzo, pic… - Giopigli : RT @PolScorr: #Belarus Spunta un atroce video dell'11 agosto a #Minsk Gli antisommossa di #Lukashenko assaltano l'auto di un ragazzo, pic… -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta video Cecilia Rodriguez, quel dettaglio nella foto: cosa spunta sulla sua mano Yahoo Notizie Aurelio De Laurentiis e la moglie Jaqueline hanno lasciato Capri in motoscafo, spunta il video

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, positivo al Coronavirus, ha lasciato l'isola di Capri per approdare poi a Roma per accertamenti. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, posit ...

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, un leak lo rivela con immagini e video

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rivelato da un leak, dopo la comparsa del gioco su Amazon UK: ecco le prime immagini, ma spunta anche un video. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 10/09 ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, positivo al Coronavirus, ha lasciato l'isola di Capri per approdare poi a Roma per accertamenti. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, posit ...Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rivelato da un leak, dopo la comparsa del gioco su Amazon UK: ecco le prime immagini, ma spunta anche un video. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 10/09 ...