Speciale Soliti ignoti in diretta domenica 13 settembre su Rai1, il cast (Anteprima Blogo) (Di giovedì 10 settembre 2020) Torna domenica 13 settembre in prima serata su Rai1 I Soliti ignoti, il premiato game show condotto da Amadeus che nelle ultime stagioni ha vinto la gara degli ascolti nel territorio periglioso e quanto mai difficile dell'access time televisivo nostrano.Ci torna dunque domenica con una puntata Speciale di prime time della durata di due ore con ospiti alcuni vip che animeranno l'ormai celebre gioco che invita concorrenti ed il pubblico da casa ad indovinare la professione dei personaggi messi in mostra sul palcoscenico del teatro delle vittorie in Roma. pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2020 07:32. Leggi su blogo

toysblogit : Speciale Soliti ignoti in diretta domenica 13 settembre su Rai1, il cast (Anteprima Blogo) - cheTVfa : Ripartirà domenica 13 settembre, con una puntata speciale in prima serata, la nuova stagione dei #SolitiIgnoti. Nel… - HYPEB1TCH : @gcdswhore Oddio pedofilia no mi pare lui abbia 17 anni e l’altro comunque è uno studente(?) però ecco nella trama… -

Ultime Notizie dalla rete : Speciale Soliti Speciale Soliti ignoti in diretta domenica 13 settembre su Rai1, il cast (Anteprima Blogo) TVBlog.it