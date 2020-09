Soul: il film Pixar uscirà direttamente su Disney+? (Di giovedì 10 settembre 2020) Vista la crisi attuale, il nuovo film Pixar Soul seguirà le orme di Mulan con un'uscita mirata in streaming su Disney+? Mentre le uscite cinematografiche dei film più attesi, da Wonder Woman 1984 a Black Widow e Dune, rischiano di slittare al 2021 per via dell'emergenza sanitaria, si vocifera una possibile uscita in streaming su Disney+ per Soul, nuovo gioiellino Pixar che potrebbe seguire le orme di Mulan e bypassare l'uscita nelle sale. A formulare l'ipotesi è Deadline, che ha fatto il punto sulla situazione tastando il polso dell'industria dopo l'uscita di Tenet. Per il momento sappiamo che Soul sarà uno dei titoli di punta del BFI London film Festival, e avrà solo proiezioni ... Leggi su movieplayer

