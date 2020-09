Sondaggi elettorali Tecnè: Lega ancora prima, Pd sotto il 20% (Di giovedì 10 settembre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega ancora prima, Pd sotto il 20% Dopo aver rilevato gli orientamenti di voto delle Regioni interessate dalle elezioni del 20 e 21 settembre, i Sondaggi elettorali Tecnè hanno registrato per Quarta Repubblica anche le intenzioni di voto nazionali. Dall’indagine emerge che la Lega rimane la prima forza politica del Paese con il 24,6% dei consensi, appena un punto sotto la media Sondaggi nazionale. Distante quasi cinque punti il Partito Democratico che non riesce ad andare oltre il 20% (19,8%). Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali Tecnè: Fdi davanti al M5S Fratelli ... Leggi su termometropolitico

