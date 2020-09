Sondaggi elettorali Demos: Regionali Veneto, Zaia senza rivali (Di giovedì 10 settembre 2020) La vittoria di Luca Zaia in Veneto è uno dei punti fermi delle prossime Regionali del 20 e 21 settembre. I Sondaggi elettorali Demos-Demetra per Il Gazzettino realizzati tra il 27 agosto e il 1° settembre non lasciano adito a dubbi: il governatore uscente verrà rieletto con una messa di voti che sfiora l’80% (76%). Nessuna speranza per Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra, che, secondo la rilevazione, supererebbe di poco il 10% (14%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: DemosSondaggi elettorali Demos: la fiducia dei veneti in Zaia Zaia ha dalla sua la maggioranza dei veneti che ripongono in lui la massima fiducia (81% il valore ... Leggi su termometropolitico

